Resaltan avances en búsqueda de desaparecidos pero se deben sumar estrategias

Tras el Encuentro Latinoamericano 2020 "Abramos horizontes ante las desapariciones" celebrado del 9 al 12 de junio se concluyó que existen grandes avances en materia de la búsqueda de desaparecidos en el estado, sin embargo se deben crear estrategias en colaboración para eficientar las investigaciones.

El evento que fue organizado por la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), en el que participó la representante de International Commission on Missing Persons (ICMP), Deborah Ruiz.

"Hay un gran número de restos óseos que se han recuperado. Muchos de ellos presentan una complejidad específica al modus operandi de los grupos organizados que la ciencia debe de ayudar a integrar, pero es también hacer un llamado a la cooperación internacional para no perder este progreso", expuso.

Dentro de su participación, Ruiz explicó que se debe adoptar una estrategia genética adecuada, especializada y específica como realizar un Registro Estatal de Personas Desaparecidas, un banco forense, así como una identificación humana con altos estándares.

Así mismo en el Encuentro estuvo Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey quien subrayó que se han logrado grandes cosas, sin embargo como sociedad aún se les debe a las víctimas y sus familias.

"Esto nos sirve de reflexión porque a veces nos perdemos de donde estamos, faltan muchas cosas (...) tenemos que llevar a las autoridades a los responsables de estas desapariciones. No podemos dejar de trabajar, tenemos una deuda todos, sociedad, gobiernos, instituciones con las familias de las victimas", señaló.

Por su parte, la hermana Consuelo Morales, directora de Cadhac apuntó que la labor que le compete a cada actor dentro de la búsqueda es irreemplazable, por lo que debe existir una conjunción en las investigaciones, además que se deben crear acciones preventivas que erradiquen el delito.

"Todos los actores tenemos que hacer lo que nos compete, la autoridad debe cumplir con su responsabilidad, no la podemos remplazar en esto de las desapariciones, no podemos tener solo el corte punitivo sino también el como ir haciendo acciones preventivas para que esto no se vuelva a repetir", concretó.

Además de ellos, también se contó con la asistencia de Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia del Estado; Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública del Estado; Kathryne Bomberger, de la ICMP y Ma. de la Luz Balderas, ex coordinadora del Ministerio Público de la PGJN.