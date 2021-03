Resalta Lucía Todd de Cienfuegos, lucha por las mujeres y la niñez

La ponente, destacó que el objetivo de esta conmemoración, es la de reforzar y trabajar por la niñez para construir un México equitativo y justo para las mujeres.

"La idea, como siempre, es generar conciencia, principalmente yo digo que mucho de lo que hacemos las mujeres es que tenemos que unirnos más y contribuir en una sociedad más justa y el estar aquí hoy es eso", dijo.

El proyecto denominado "ELLAS: Foro de Poder y Seguridad a la Mujer", tuvo lugar en un reconocido hotel de la ciudad de Monterrey.

Todd de Cienfuegos, reconoció que desde pequeña ha tenido una visión de empoderamiento que ha marcado su vida.

"Para mí, ser mujer siempre fue muy enorgullecedor, mi papá siempre me trató como una persona muy fuerte, me decía: tú puedes cambiar vidas y yo me la creí desde muy chiquita", reveló.

Dijo que se debe estar agradecido con las mujeres, especialmente por sus vivencias y se comprometió a continuar luchando por la niñez.

"Hay que agradecer a nuestras mamás, abuelas, bisabuelas por todas sus vivencias. ¿qué habrán vivido mi mamá en su época, mi abuela en su época en materia de ser mujer? y nosotros cargamos con eso en nuestros genes. Porque qué bonito agradecer a cada una de las mujeres de las que yo vengo"

Lucía Todd además aprovechó la oportunidad para agradecer a las mujeres que se congregaron en el centro de la ciudad, convocadas por Colectivos Feministas en el Estado para luchar por la equidad, la libertad y frenar la violencia de género.