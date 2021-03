Reprueban falta de protocolos de Secretaría de Salud para campañas electorales

El senador con licencia Samuel García criticó a la Secretaría de Salud de Nuevo León por no establecer reglas claras ante el arranque de las campañas para las elecciones de este año.

Este martes, El Horizonte publicó que diversos partidos políticos ven un intento del estado por interferir en los comicios a través de dicha dependencia, pues creen que pueden utilizar como "pretexto" la pandemia para evitar que se lleven actos proselitistas.

El también candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano expresó que hasta el momento la dependencia no ha definido qué es lo que pueden o no hacer los aspirantes a distintos cargos públicos.

"Estamos a tres días y la Secretaría de Salud no ha dicho ni pío en materia electoral, hoy Samuel García no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Creo, por obvias razones por un tema de responsabilidad social, que estarán prohibidos los mítines, estarán prohibidos los eventos masivos, los eventos de inicio y de cierre, pues será completamente incongruente que un político ponga en riesgo la salud de Nuevo León.