Reprueba Colegio de Abogados de Nuevo León posible 'agandalle' del Congreso

Nuevo León.- El periodo extraordinario de sesiones aprobado el pasado 16 de junio por los diputados del Congreso del Estado para "revisar temas pendientes municipales y estatales", preocupa al Colegio de Abogados, Nuevo León.

A través de un documento, el Colegio manifestó su preocupación por la modificación al artículo 63 de la Constitución Política del Estado que tiene el objetivo de disruptir entre Congreso y el Gobierno del Estado para que este último no tenga operatividad para generar condiciones de bienestar en Nuevo León.

En el escrito, señalan que dicha reforma ocasionará un detrimento en las responsabilidades del Ejecutivo local que establece el artículo 85, provocando una disrupción en la ejecución de las operaciones disminuyendo la capacidad de control que ejerce sobre los organismos públicos descentralizados que forman parte medular del Poder Ejecutivo.

También advierten que, de haber una discordancia, habrá inoperatividad que limitaría el funcionamiento del estado, por lo que insisten en que la sesión programada para este lunes, no obedece a los establecido en el artículo 66.

Señalaron que no es posible convocar a una diputación permanente ya que esta: no justifica que las iniciativas de reforma se analizarán convengan al estado; ninguna ley general exige su realización y no fue solicitada por el gobernador.

El Colegio de abogados, insistió en lo preocupante que será este periodo extraordinario ya que existen vicios en el procedimiento; además advierten que estarán vigilantes en el desarrollo de este periodo.