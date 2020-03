Reportan fallas en Apps de Uber

Los usuarios señalan que han tenido problemas al momento de pedir un viaje, o que no les es posible ingresar a la aplicación

"@Uber_MEX soy conductor y mi app no funciona, no me aparecen ganancias, ni porcentaje, nada y en algunas ocasiones ni me deja entrar...", escribió el usuario de Twitter @aleexpdpr.

"@Uber_MEX una hora intentando pedir uber y no funciona", escribió un usuario en Twitter.

Ante las fallas, diversos usuarios señalaron que optaron por reiniciar el celular e inclusive desinstalar

la aplicación pero no han tenido suerte alguna.

"@Uber_MEX no me puedo conectar, reinicie el movíl, descargue la app nuevamente", escribió otro usuario.

"Hice lo mismo y sigo sin conectarme, además el soporte telefónico no funciona", un usuario escribió en respuesta al tuit anterior.

Aunque ya son varias horas las que la aplicación lleva fallando, la cuenta oficial de Uber México solo le ha respondido a diversos usuarios, pero no se ha posicionado en general para señalar a qué se deben y en cuánto tiempo serán resueltas las fallas que presenta la App y que han sido reportadas por los usuarios y conductores.