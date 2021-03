Renuncia otra candidata de la coalición ´Juntos Haremos Historia en Nuevo León´

Monterrey, Nuevo León.- La candidata al distrito 11 por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", Brenda Velázquez, presentó su renuncia a la candidatura ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) al señalar que no ha recibido respaldo por parte de los partidos que conforman la coalición.

Pues la candidata agregó que sin recibir un respaldo de quienes integran la Coalición, no puede ofrecer un buen desempeño de lo que la ciudadanía espera como candidata.

"Después de un análisis exhaustivo y de reflexionar con mi familia, he decidido renunciar a dicha candidatura ya que las condiciones actuales, no me permiten trabajar como la ciudadanía lo requiere, esto, como resultado de la desigualdad y el nulo apoyo recibido hasta el momento por las dirigencias partidistas", mencionó Velázquez.

Asimismo, agregó que parte de su renuncia también se debe al reciente nombramiento de un perfil desconocido y sin experiencia en la candidatura a la alcaldía de San Nicolás, a la cual renunció el día de ayer Josefina Villarreal.

"Considero que ambas cosas me perjudican y me generan una clara desventaja con los otros partidos", indicó.

Al presentar su renuncia en la CEE, Velázquez reiteró que continuará trabajando para generar las mejores condiciones de vida de los neoloneses desde cualquier trinchera en la que se encuentre