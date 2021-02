Dejó en claro que no se trata de que no lo dejaran contender a un cargo, sino de las decisiones internas que han tomado en AN

Renuncia ex diputado local al PAN y apoyará a Clara Luz

Monterrey.- El ex diputado local por el PAN Ranulfo Martínez, renunció esta tarde al Partido Acción Nacional.

A sus 21 años dentro del instituto político, decidió dejar sus colores azul y blanco para apoyar como ciudadano a Clara Luz Flores Carrales en su Proyecto como candidata a gobernadora por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.

"Hay proyectos políticos que son mejores y que de llegar y que van a realizar mejor su función que otros candidatos".

"Voy a apoyar como ciudadano no me integro ni a Morena, PT, PVEM ni a ningún partido de la coalición pero como ciudadano voy a apoyar a licenciada Clara Luz Flores Carrales", expresó.

Martínez dijo que durante su periodo como diputado (2006-2009) conoció a Flores Carrales, por lo cual confía en su trabajo.

Dijo que para él ha sido difícil dejar su partido que durante dos décadas lo abanderó.

"Considero que ya no es propio el estar en este partido político dado que si pudiera ser candidato no me gustaría ser con los candidatos que van a representar a Acción Nacional".

"Es algo difícil, tengo una condición panista".

Dejó en claro que no se trata de que no lo dejaran contender a un cargo, sino de las decisiones internas que han tomado en AN.

"No es que yo buscara un puesto, yo podría seguir desempeñando un puestos directivos como lo he hecho en los últimos años. Pero ya en este caso realmente ya no hay opción incluso aunque pudiera tener una oportunidad".