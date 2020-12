Best Buy hace remate de mercancía en sus tiendas y provoca grandes filas

La cadena de tiendas Best Buy, quien anunció el pasado 24 de noviembre su cierre de operaciones en México, inició su venta de liquidación total.

La tienda puso en descuento artículos como televisores, cámaras profesionales, consolas de videojuegos, artículos para el hogar entre otros tantos electrónicos.

Foto: Twitter @ANGEL65ANGEL

Los usuarios en redes sociales difundieron fotografías donde se aprecia una gran cantidad de gente realizando filas enormes para poder adquirir algún producto en oferta.

Los compradores no se dan por vencidos, pese a que los artículos ofertados en línea se agotaron, acudieron a las tiendas a esperar su turno de entre miles de clientes que hacen fila.

Foto: Twitter @ANGEL65ANGEL

No solo en Monterrey, en la CDMX también se registran aglomeraciones por conseguir alguna oferta directamente en las tiendas.

En estos momentos en Best Buy Buenavista. So much for Susy Distance ?? pic.twitter.com/a855AHLRuQ