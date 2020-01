Registran desfase para pago del predial

Aunque se le cantaron con la intención de ser unos ciudadanos cumplidos, muchos sampetrinos se llevaron la sorpresa de que no aparecía su expediente catastral lo que además de hacerlos claudicar los dejó en la incertidumbre.

Desde temprana hora del 2 de enero y hasta este sábado 4 se registraron dichos inconvenientes entre algunos ciudadanos que denunciaron está situación a El Horizonte, lo cual pudo comprobarse entre quienes acudían como buenos contribuyentes.

"Primero revise en la página del municipio y no aparecía por lo que me decidí a venir personalmente, pero ya en ventanilla me dijeron que no aparecía el expediente por un desfase de algunos expedientes, yo dije, no me quieren cobrar, pero si aclararon que después va a poder hacerse el pago", señaló Socorro de los Santos.

Ante este panorama, el alcalde Miguel Treviño de Hoyos publicó en sus cuentas de redes oficiales un video aclarando que entre la tesorería estatal y la de los municipios hay algunas diferencias en las bases de datos, mismas que se están actualizando y que por ello no aparecían algunos expedientes catastrales.

El edil sampetrino reiteró que ya solo quedaba u a diferencia de entre mil documentos por actualizarse y por ello insistió a que los habitantes de San Pedro Garza García acudan a realizar su pago.

Destacó que existen importantes descuentos y que a quienes no aparecen a partir del lunes les notificarán telefónicamente para que puedan aprovechar los beneficios de pagar oportunamente.