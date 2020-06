Registran casos Covid, sin pruebas; familiares denuncian presiones

Monterrey.- La situación sanitaria en el estado podría no ser tan crítica como la pintan en las conferencias diarias, e incluso familiares de pacientes denunciaron que los registros de enfermos por COVID-19 podrían estar siendo ´´inflados´´.

El Horizonte pudo documentar dos casos en los que los pacientes llegaron a clínicas del IMSS con síntomas o padecimientos totalmente diferentes a los del coronavirus, pero los doctores presionaron para que se les considerara ´´enfermos de COVID-19´´.

Según los testimonios de los familiares, los propios médicos les hicieron saber que esto se debía a que ´´esas eran las instrucciones del gobierno´´, con todo y que incluso las pruebas para detectar el virus salieron negativas.

Ayer, El Horizonte publicó testimonios de especialistas y activistas que denunciaban también irregularidades en los registros de las víctimas mortales, a quienes se les atribuía ´´muerte por COVID-19´´, pese a tener otras enfermedades de mayor peso.

Incluso la activista y abogada Liliana Flores señaló que sospechaba que esto se debía a que autoridades del sector salud buscaban así asegurar el acceso a mayor cantidad de recursos.

En contraste, de acuerdo con las cifras oficiales, el 90% de los contagiados de coronavirus en NL están ´´fuera de peligro´´, pues 64% ya se encuentran recuperados y otro 26% no requirieron hospitalización, por lo que están bajo tratamiento y se encuentran en casa.

Teresa Sandoval, de 80 años de edad, ingresó el pasado 2 de junio por la mañana a la Clínica 17 del IMSS por complicaciones de la diabetes.

Los médicos le dijeron a la familia que la iban a enviar al sector de pacientes COVID porque traía flemas. Según ellos no era así y pelearon hasta impedir su traslado, pues de lo contrario ya nunca más verían a la mujer.

"Me dice la doctora que tenía que hacer forzosamente el análisis de coronavirus porque eran órdenes de gobierno, tuvieran o no (síntomas), era general; (decía) que mi mamá tenía flema, que tenía que entrar forzosamente al (sector para) coronavirus y ahí ya no la íbamos a poder ver", señaló su hija, Patricia Hernández.