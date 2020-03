Registra Nuevo León 45 homicidios lo que va del mes de marzo

La cifra de homicidios registrados en la entidad no parecen ir a la baja ni a pesar del encierro en lo que va del mes de acuerdo con las estadísticas y recuentos periodísticos que se han realizado por este medio.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, el mes de marzo del año 2019 el registro de homicidios llegó a los 67 mientras que durante los primeros 21 días de este mes ya han ocurrido 45 casos en los que las personas han perdido la vida.

El mes de marzo se han registrado atentados que han dejado al menos dos muertos en varios de los ataques además de personas lesionadas por arma de fuego, la mayoría en hechos relacionados con la venta de drogas.

La zona norte de Monterrey ha sido hasta ahora una de las más violentas de la ciudad, ya que ha sido donde se han registrado la mayor parte de los crímenes relacionados con el narcomenudeo.

A esto se suman los cuerpos que se han encontrado en varios lotes baldíos, incluso en el lecho del río Santa Catarina así como los abatidos por las autoridades en enfrentamientos como uno de los casos al sur de Monterrey además de los que han muerto en enfrentamientos con elementos de la Fuerza Civil sobre todo en al norte del estado.

Cabe mencionar que pese a que desde hace una semana cuando se dio la solicitud a la población de no salir de sus casas por el problema del COVID-19 los crímenes han continuado igual, aunque no se han disminuido, con todo y las restricciones que se han dado por parte de las autoridades, aunque en comparación con el año anterior por mas mismas fechas no han aumentado incluso comparado con el mes anterior.