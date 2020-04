Registra NL 55% de curados por COVID-19

Al cumplirse un mes desde que se detectó el primer caso de coronavirus en Nuevo León, y de los 192 casos que se han registrado hasta el momento, más de la mitad de estos ya se recuperaron.

Fue el 11 de marzo cuando la Secretaría de Salud hizo el anuncio del primer infectado, y en esa misma fecha se tenían la sospecha de más de 20 casos, de los cuales la mitad se descartaron.

Ahora, a pesar de que la cifra esta por llegar a los 200 casos, se puede destacar una recuperación de 55% de los contagiados de COVID-19, es decir, 105 personas se han curado de esta enfermedad.

Otro de los puntos a destacar es que en un principio San Pedro encabezaba las incidencias de contagios, pero, ahora esta situación cambió, pues, Monterrey es el municipio que lidera la lista con 56, uno mas que San Pedro.

De acuerdo con la última actualización de la Secretaria de Salud, se han contabilizado 192 contagios de COVID-19, de las cuales 116 son confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), 65 en hospitales privados y 11 en laboratorios particulares.

En otro desglose, se destaca la recuperación de 105 pacientes, mientras que 81 aún padecen la enfermedad, de los cuales 43 lo realizan en aislamiento desde sus hogares y 38 se encuentran hospitalizados.

Respecto a los decesos, fue el 3 de abril cuando la dependencia notificó del primer fallecimiento por coronavirus, en este punto, las autoridades han contabilizado a la fecha seis muertes, y en los que todos los casos han sido personas mayores de 65 años, los cuales, presentaban además diversas complicaciones de salud.

Ampliarán centros ´drive thru´

El Secretario de Salud, Manuel de O Cavazos informó que incrementaran el número de centros para pruebas "drive thru".

Sin precisar en que puntos se colocarán, indicó que se establecerán en los municipios de Apodaca, Escobedo, Santa Catarina y Juárez.

"Es importante tener pruebas para saber el comportamiento epidemiológico del virus, en Nuevo León estamos haciendo pruebas, la prueba que realizamos es la mejor que existe en el mundo, pruebas por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, por biología molecular, son las que están certificadas por el InDRE y las certificadas en todo el mundo", apuntó.

Actualmente los "drive thru" están operando tres, dos en Monterrey y uno en Guadalupe; sin embargo, dijo que el objetivo es llegar a más sectores para que quiénes tengan síntomas acudan a bordo de su vehículo y se les tome la muestra.

"Son pruebas caras cuestan más de $4,000 pesos en un laboratorio privado, pero, para los ciudadanos de Nuevo León son gratuitas, quiero aclarar que sólo las personas con automóvil y que tengan síntomas como fiebre, tos, malestar general, dolor de pecho, no personas sanas porque ayer comprobé que había gente que no lo necesitaba, no es correcto", puntualizó.