Regios sufren para sacar un pasaporte; acusan retroceso en burocracia

Un trámite que solía ser sencillo y ágil, se ha convertido en todo un predicamento para los nuevoleoneses: la obtención del pasaporte.

Y es que para sacarlo por primera vez o renovarlo, hay que pasar "las de caín" pues conseguir la cita puede tardar de tres semanas hasta tres meses, según testimonios recabados por El Horizonte afuera de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ubicada en Paseo Tec.

Tal situación, coinciden activistas y exfuncionarios de la dependencia federal, representa un "retroceso de décadas" que asemeja a México con países donde a los ciudadanos les complican o casi imposibilitan la salida al exterior, como Cuba o Venezuela.

"Pareciera como si el gobierno no quisiera que saliéramos a ningún lado y hay gente que tiene que salir, no a pasear nada más, sino a alguna necesidad de trabajo, o de salud", señaló el presidente de Vertebra, Gilberto Marcos.

"Es un grave retroceso de un servicio que era eficiente en su momento y que ahora se ha hecho nuevamente muy burocrático", afirmó la exdelegada en Nuevo León de la SRE, Sandra Pámanes.

En teoría, la cita para pasaporte se puede hacer vía Internet o en el número telefónico 800 801 0773, pero ambas plataformas fallan constantemente o simplemente indican que no hay disponibilidad.

Luis Germán Aguilar, vecino del sur de Monterrey, señaló que desde enero estuvo marcando para sacarla, pero primero le dijeron que de plano la delegación central estaba cerrada y lo volvió a intentar a principios de marzo y se la dieron para ayer miércoles.

Lo mismo le ocurrió a Lauro Cavazos, habitante de San Pedro, quien señaló que tardó semanas en conseguir la oportunidad para renovar su pasaporte, pero cuando por fin parecía que la había logrado, acudió a la delegación y resultó que el operador se había equivocado al ponerle que era trámite por primera vez y tuvo que hacer de nuevo todo el proceso.

"Me tardé algo, varias veces estuve llamando y me decían que no había citas y no había citas y no había citas, en una ocasión ya me habían dado la cita, pero resulta que se equivocaron allá que era por primera vez y era renovación.