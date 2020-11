Ignoran a Manuel de la O: regios ´rompen´ el encierro

MONTERREY.- Miles de regios hartos por el encierro, debido a la pandemia del Covid-19, salieron a pasear ayer, pero eso sí cumpliendo con las normas sanitarias que recomendó el estado vía la Secretaría de Salud.

Durante este fin de semana, tanto la Carretera Nacional como el centro de Monterrey, lucieron con una buena afluencia de paseantes.

En el paraje comercial Morelos se pudo observar una gran cantidad de familias, la cuales la mayoría seguía las medidas sanitarias y usaba el cubrebocas, inclusive en las tiendas no se observaron aglomeraciones o largas filas.

Una empleada de una tienda de vestidos, en Monterrey, señaló que les han afectado las ventas pues aún sigue baja la realización de eventos sociales. Por lo que mencionó que con las nuevas restricciones vendrá más afectación.

"Sí afecta, desde un principio no se tomaron las medidas que se deberían y por eso pasó esto, ahora tenemos que esperar a que se vuelva a componer esto.

"Nos afecta bastante, tanto en los negocios cómo a uno en lo personal, mi trabajo era renta de vestidos, ya no hubo eventos ya no hubo rentas, me afectó", mencionó la señora Guadalupe Martínez.