Regios rechazan veda de caravanas

NUEVO LEÓN.- El decreto que impide los festejos con caravanas impuesto por la Secretaría de Salud de Nuevo León no ha sido bien visto por los regios, quienes califican de excesivas las medidas por parte de las autoridades.

La dependencia estatal publicó un decreto el pasado miércoles en el Periódico Oficial del Estado, en el cual incluyó la prohibición a este tipo de festejos que se hicieron populares para evitar aglomeraciones en viviendas.

María Rodríguez, una mujer que está en contra de la prohibición, señaló que la medida podría traer más daños que beneficios, al señalar que las personas que la practican no están en riesgo de salud.

Ante la pandemia por el nuevo coronavirus se dejaron a un lado las reuniones en viviendas, pero para no perder las fechas de aniversarios, familias y amigos se organizan en vehículos para pasar frente a los domicilios de los festejados.

Sin embargo, el gobierno del estado las prohíbe y estableció multas desde los $5,000 a los $40,000 pesos a quien organice este tipo de festejos.

"La verdad a mí me parece mal, están exagerando, las personas van en sus carros, no se están bajando, entonces sí me parece mal, no hay contacto", señaló enfadada Luisa María Hernández, otra de las voces en contra.