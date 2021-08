Regios podrán vacunarse contra Covid-19 gratis en aeropuerto de Dallas

El Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth (DFW) lanzó una invitación a los mexicanos para que acudan a la terminal y reciban la vacuna contra Covid-19 de forma gratuita.

Este protocolo de vacunación ya se encuentra activo y estará disponible hasta el 12 de septiembre; las dosis de Moderna Pfizer y Johnson & Johnson se aplicarán de lunes a domingo, en horario de atención de 8:00 a 16:00.

Esta iniciativa resulta destacada, pues al rededor de 42 vuelos salen desde la ciudad de Monterrey con destino al Aeropuerto de Dallas Forth-Worth semanalmente.

Y el propio aeropuerto hace hincapié que no se necesita ser ciudadano estadounidense para ser candidato a la aplicación de la vacuna, por lo que cualquier mexicano que pase por alguno de los módulos, puede solicitarla.

We're all in the fight together and to keep as many people healthy as possible, we've all got to do our part!



If you have not been vaccinated, the National Guard has three stations at the airport:

?? B-D Connector (after security)

?? C2 (after security)

?? D22 (before security) https://t.co/veQrhVDdTm