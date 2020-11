Aprueban diputados reforma sobre fósiles y grabados antiguos

El diputado del Partido Acción Nacional, Luis Susarrey, quien presentó esta iniciativa de reforma el pasado mes de septiembre, explicó que esta legislación era importante de aprobar, pues anteriormente los grabados o estampas los que no están siendo protegidos por la Ley.

"Estas especies no son hoy restos protegidos por la Federación, es decir al no ser consideradas como fósiles, y al no existir un decreto presidencial que los proteja, y al no existir tampoco una legislación federal en materia de paleontología, estos bienes están en un limbo jurídico", dijo el panista.

En contraste, la bancada se Morena se posicionó en contra, al asegurar que esta modificación abre paso a la comercialización de fósiles.

"Otra vez una ley sin consultar a una ciudadanía, otra vez una Ley atropellando prácticamente el sentido de la comunicación con las autoridades correspondientes.

Como si no hubiera temas tan importantes en el Congreso, todo es importante pero todo lo que está atrasado aquí, otra vez lo mandan a la fila para sacar leyes que atienden a intereses personales" argumentó en entrevista el Coordinador Ramiro González.

Por su parte, Celia Alonso cuestionó la insistencia de aprobar dicha Ley, la cual, asumió beneficiará a grandes coleccionistas que hay en el Estado.

"Vayamos al fondo, ¿cuál es la finalidad de todo esto?.. en el estado de Nuevo León existe el coleccionista más grande de todo México, y podemos entender que intereses de fondo", expresó.

La discusión, tomó poco más de una hora a los diputados, misma que encabezó el panista Luis Susarrey y Luis Armando Torres.

Este último dio a conocer el pasado 23 de octubre que el dictamen aprobado por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, que no se tomó en cuenta la opinión de representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo cual, deja entre ver el interés personal de los legisladores.