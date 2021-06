Reforma para hacer autónomos los organismos le corresponde a diputados en funciones: Francisco Cienfuegos

Monterrey, Nuevo León.-En un comunicado de prensa, el priísta aseguró que sus intenciones no son perjudicar al próximo gobernador, Samuel García, sino que está a favor de que sea el Congreso quien designe a los funcionarios.

"Yo no tengo ningún interés en perjudicar al próximo titular del Ejecutivo o interceder en las acciones del Legislativo. Al primero, de manera privada le extendí mis felicitaciones por su triunfo y me reitero en la mejor disposición de construir desde el rol en el que me desempeñe, para que a Nuevo León le vaya bien"