Reducir el transporte, ocurrencia: Diputados; Gobierno afectó a la población, alegan

Monterrey.- Diputados federales del PAN calificaron como una "ocurrencia" el que el estado haya recortado los horarios de servicios del transporte público, así como obligar que sólo vayan dos pasajeros en un auto particular.

Al acudir al Palacio de Gobierno, el legislador panista Víctor Pérez señaló que antes de tomar esa decisión el estado debió estar consciente que hay muchas personas que no tienen en qué ir a trabajar.

"Es una decisión precipitada el tema del transporte que se debe corregir, el número de personas por vehículo se me hace una mala ocurrencia y no podemos estar a merced de ocurrencias sin legitimar y justificar las decisiones que se están tomando. "Estoy enterado que los alcaldes no tuvieron comunicación de la decisión y menos en la que solo dos o tres personas viajen a bordo de un auto", comentó Pérez.