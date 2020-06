Reconocen a policías que rescataron a mariachis

Nuevo León.- Por su valentía y heroísmo, dos elementos de la Policía de Juárez recibieron un reconocimiento luego de salvar la vida de dos Mariachis durante la tormenta del miércoles.

Salvador Hernández Bautista y Martín Martínez Martínez, en entrevista, narraron que se encontraban cerca del arroyo Los Naranjos, sobre la avenida Acueducto y Santa Isabel.

"Me acerco a la esquina de la barda, hasta donde pude llegar, porque el agua me llegaba a la cintura; ya no visualicé al vehículo debajo del puente porque ya se lo había llevado la corriente", relató Salvador.

"Escuché que pedían auxilio y estaban detrás de un árbol aledaño a la barda. Subí e intenté salvar a uno pero no pude y fui a pedir apoyo".

Por su parte, Martín informó que tuvieron que utilizar una escalera para que su compañero pudiera bajar el cause. Asimismo Protección Civil apoyó en el rescate utilizando cuerdas y otros instrumentos, pues la corriente complicó las labores.

"Estuvo muy complicado, estaba muy fuerte el agua, la corriente"

Señaló que, después de salvar la vida de los dos mariachis, estos agradecieron por haber acudido al llamado.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, el Alcalde interino Everardo Benavides Villarreal, brindó unas palabras de agradecimiento a los efectivos que arriesgaron su vida.

"Es un acto de valentía, en donde arriesgaron sus vidas, actuaron de manera intuitiva y gracias a ese valor y esa reacción que tuvieron en ese momento, pudieron salvar dos de las seis vidas que iban en ese vehículo", manifestó Benavides Villarreal.

Ambos elementos recibieron un reconocimiento simbólico y económico de ocho mil pesos.

Fue la noche del miércoles cuando el grupo de Mariachis Son de Jalisco, se dirigían hacia sus hogares tras concluir una serenata, pero la corriente originada por la tormenta, arrastró el vehículo Neón donde viajaban mismo que cayó al arroyo Los Naranjos. Este hecho dejó un saldo de cuatro víctimas mortales y dos sobrevivientes.