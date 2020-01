Reconoce Estado unidades ´chatarra´ en AyD y acusa a El Horizonte de querer venderle vehículos

La operación que tiene Agua y Drenaje de Monterrey con unidades ´chatarra´ fue aceptada por el Estado, pero dijo que solo son 17 vehículos los que son viejos, además añadieron que se van a subastar.

Además, buscó desestimar la investigación periodística acusando a El Horizonte de publicarla con la intención de venderle vehículos o refacciones al estado.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado, aceptó que había unidades antiguas, pero tomó de excusa que esta edición estaba averiguando el tema, ya que según él, se quiere obtener este negocio.

"Es que tu negocio con el que tú trabajas quiere que le compremos a ellos, por eso estás escribiendo esa nota, es decir, hay 17 vehículos modelo viejo, de agua y drenaje, compramos vehículos nuevos, híbridos muchos de ellos, pero tú no estuviste cuando se hizo la compra ni tu medio", sostuvo.

"Se paga por talleres, y el chismoso que te dijo eso tiene un taller que es a conveniencia de no sé quién y ustedes querían tener ese taller, y en la pasada administración, tu negocio, El Horizonte y TV Azteca, tenían negocios con el gobierno que hoy no tienen, por eso están interesados en eso", continuó el mandatario.

Tras lo anterior, se le insistió que la información proviene del mismo portal de la paraestatal, en la que se precisa el gasto por refacciones, a lo que dijo que no son ´millonadas´, y agregó que en gasolina el egreso es menor, pese a que datos de AyD detallan el egreso de hasta 6 millones de pesos mensuales, que se adjudican al rubro de lubricantes, combustibles y aditivos.

"Podemos revisar, ustedes hablan de millonadas, Agua y Drenaje no tiene millonadas, no es cierto", declaró.

"Gastamos aproximadamente en el gobierno 10 millones, 12 millones de veces de promedio mensual de gasto de gasolina; y en Agua y Drenaje se tiene un costo por gasolina de aproximadamente un millón y medio mensual", indicó.

Por último, Rodríguez afirmó que harán un cambio a la flota vehicular, sin precisar cuántas unidades van a ser reemplazadas.

"Van a ser subastados y se van a comprar vehículos híbridos, sobre todo compactos, Tsurus", "Se cambiaría la mayoría que no cumpla con los requisitos de servicio para la propia Agua y Drenaje; y que no depriman el tema de lo que debe ser el agua, no queremos subir la tarifa, queremos tener un equilibrio financiero en eso", concretó el Ejecutivo.

