Reconoce Cienfuegos que voto favoreció a Colosio en Monterrey

Nuevo León.- El candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Francisco Cienfuegos, reconoció que en este proceso electoral del 6 de junio, el voto favoreció a su contrincante, Luis Donaldo Colosio, candidato de Movimiento Ciudadano (MC).

En conferencia de prensa, Cienfuegos destacó que al inicio de la contienda electoral se comprometió a entregar los trabajos realizados en más de 450 sesiones a quien fuera electo como el próximo alcalde, en el caso de que los resultados no le favorecieran.

Hace unos meses hice un compromiso con un grupo de ciudadanos comprometidos con la ciudad a quienes invité a que participaran en los Consejos Consultivos Ciudadanos que fueron coordinados por Eliseo Vázquez, que hoy me acompaña. Este compromiso fue que los trabajos realizados por ellos en más de 450 sesiones se entregaran a quien fuera electo como el próximo Alcalde en el caso de que los resultados no me favorecieran", dijo el candidato priísta.