Darán a NL casi $6 millones más en presupuesto federal 2021

MONTERREY.- A pesar de la crisis económica derivada por la pandemia del Covid-19, Nuevo León es una de las cinco entidades en las que subirá el gasto federal durante 2021.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundidos por diputados federales del PT y PES, el aumento será de 3%, pues pasará de $194,672 millones de pesos a $200,452 millones de pesos, que significan una alza de $5,780 millones de pesos.

Las otras entidades donde también crecerá son Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México y Tabasco; en el resto del país habrá una disminución.

El próximo 15 de noviembre deberá aprobarse en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues la ley marca esa fecha como límite.

Al respecto, legisladores indicaron que el rubro donde habrá incremento es en el gasto federalizado, que es el que maneja directamente la Federación.

Su homólogo del PES Ernesto Vargas D´Alessio dijo que esto demuestra que la Federación no maltrata al estado como afirma el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

"Vamos recibir más dinero, eso no me queda duda, pero no se habla claro, porque, para empezar, vamos a pensar que la Federación decide enviarle tres veces más de lo que está estipulado ahorita en el presupuesto que te acabo de decir, más de $200,000 millones de pesos al estado ¿De verdad le vamos a confiar ese dinero a Jaime (Rodríguez)?", señaló Vargas.