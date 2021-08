Recibe Fuerza Civil certificación internacional CALEA

Una agencia encargada de certificar a organismos e instituciones de seguridad pública acreditó a Fuerza Civil por cumplir con los 181 estándares que ratifican el buen funcionamiento de las corporaciones policíacas.

Este logro fue por la certificadora internacional CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.) y para lograrlo, la corporación se sometió a un proceso de dos años, en el que tuvo que ejecutar las normas regidas por ésta.

La ceremonia del reconocimiento se realizó el mes pasado de manera virtual, en la que participó el Comisario de Fuerza Civil.

"Para Fuerza Civil obtener dicha acreditación es un gran logro y un compromiso diario, ya que se coloca entre un grupo de corporaciones acreditadas a nivel internacional que han alcanzado el ´Estándar de Oro´ en actividades de seguridad pública.

"Con esto, la corporación que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deberá dar puntual cumplimiento a las directivas establecidas específicamente para la institución, mismas que están basadas en el Manual de Estándares Internacionales de CALEA", señaló en un comunicado el Estado.

Esta certificación tiene una duración de cuatro años, tiempo en el que se le harán evaluaciones anuales para verificar el cumplimiento de los estandáres que marca la certificadora.