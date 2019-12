Recibe Adrián porras con miras del 2021

Los asistentes a la Posada "Jorge Mendoza y amigos", recibieron al alcalde Adrián de la Garza, entre porras y muchos halagos.

El edil acudió al evento organizado por Mendoza, en Cintermex, al subir a brindar su discurso los presentes en su mayoría mujeres, no dudaron en aplaudir y corear algunas porras como: "Adrián, Adrián ra ra ra", "Adrián escucha estamos en tu lucha", entre otras.

"Mendoza fue una persona fundamental, para esa unidad y otros acuerdos políticos que hizo y nuevamente quiero agradecerle que así como le hizo hace un año en diciembre trabajemos por una próxima elección para 2021, tenemos que mirar al 2021 desde hoy, es más muchos de nosotros ya estamos trabajando para el 2021 y no me estoy candidateando, que quede claro.

"Quiero dejar claro no me estoy candidateando, tememos que trabajar en el 21.. ahí voy a estar en alguna parte", explicó De la Garza.

Al termino del evento, las porras y fotografías con el alcalde no paraban, y al cuestionarle sobre una posible candidatura para el 2021, dijo que esta enfocado de momento en el municipio.

"No, siempre lo he comentado tenemos una gran responsabilidad lidereando el municipio de Monterrey, vamos a seguir trabajando con esta responsabilidad que tenemos que no es fácil... hay muchos temas que trabajar en Monterrey y estamos totalmente concertados en eso, en este momento ni siquiera lo estoy pensando, estoy concentrado en la labor de presidente municipal de Monterrey pero vienen elecciones en 2021 y obviamente es una condición natural que se platique del tema", expresó.

El alcalde de Monterrey, destacó la presencia del ex gobernador José Natividad González Parás, y su trabajo al frente del Estado, así como el apoyo que ha recibido de Jorge Mendoza.