Rechaza ONG que estado dé recursos públicos a transportistas

Ante la propuesta realizada por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, de utilizar el fondo de impuestos por hidrocarburos para la renovación de unidades "chatarras" del transporte urbano, fue rechazada por líderes sociales de la entidad.

El representante de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, puntualizó que los recursos públicos no deben utilizarse en negocios particulares.

"Me parece que el dinero público no debe ser para atender los negocios de los particulares. Es un subsidio, pero no hay justificación para hacerlo porque ellos han manejado mal sus negocios, no es culpa ni del gobierno, ni de los ciudadanos el hecho de que ellos estén teniendo unidades en malas condiciones.

"No es lo más correcto, que el dinero público tenga que ir a manos de los particulares, dado que si ellos se equivocaron y no renovaron su flotilla a tiempo la responsabilidad no se la puede recargar al gobierno, ni a la ciudadanía", mencionó Treviño.