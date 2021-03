Rechaza Nuevo León aplicar vacunas en "mal estado"

Aunque ayer la federación descartó daños en las vacunas del laboratorio Sinovac que llegaron el domingo a Nuevo León, no van a ser aplicadas en la entidad.

Las 4,680 dosis van a permanecer en resguardo de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, hasta que el gobierno de la República decida utilizarlas.

Dentro de la rueda de prensa, el Secretario de Salud, dijo que recibieron un comunicado de la federación que explica que las dosis pueden permanecer a temperaturas de incluso hasta 37 grados, no obstante descartó conocer biológicos que sigan siendo eficaces bajo esas condiciones.

Decidimos que esas vacunas no se aplicarán en Nuevo León, yo no tengo confianza, yo no me la aplicaría, a mi esposa, ni a pacientes y muchos menos a nuevoleoneses. He vacunado a lo largo de mi vida a miles de niños y niñas, y nunca he conocido una vacuna que la puedas conservar a 37 grados centígrados o 25 grados centígrados".