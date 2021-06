Rechaza Morena iniciativa de organismos descentralizados

Monterrey, Nuevo León.-El coordinador, Ramiro González y presidente de la Comisión de Gobernación, aseguró que no permitirán que la propuesta prospere en su comité.

“El Grupo de Morena no aprobará, no estará de acuerdo con esas iniciativas que se presentaron. Nosotros creemos que el próximo gobernador lo eligió el ciudadano, le dieron la confianza los ciudadanos de NL, por respeto a ellos que votaron a favor de ese gobernante es que por eso no vamos a dificultar el trabajo del próximo gobernador”