Recetan impuesto para Uber y DiDi; Congreso de NL vota hoy Ley de Movilidad

En la Ley de Movilidad del Estado, que hoy se aprobaría en el Congreso local, los diputados perfilan aprobar un ´´impuesto´´ de 1.5 % por cada viaje que se realicen en taxis de aplicación tipo Uber, DiDi, Bolt y Beat.

En el artículo 106 de dicha legislación se establece que el pago tendrán que realizarlo las empresas de plataformas móviles y no se le deberá cargar a los pasajeros, aunque no se establecen candados para que eso no suceda.

Textualmente, el dictamen señala que las empresas de taxis vía apps deben "pagar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado una cantidad equivalente al 1.5 % de la tarifa efectivamente cobrada, por cada viaje iniciado en el Estado, sin incluir IVA, por concepto de servicio que proporcionen los conductores´´.

Además, se les exigirá que cumplan con una verificación vehicular, en términos definidos por un nuevo Instituto de Movilidad.

Así, se crea la figura de "Servicio de Transporte Individual de Alquiler Privado" y se les extiende una serie de requisitos que incluyen la licencia de chofer, examen de capacidad y toxicológicos, contar con póliza de seguro, una antigüedad del vehículo no mayor a seis años, placas vigentes y otros.

La Ley de Movilidad que consta de 233 artículos también obliga a los taxis de concesión (tradicionales) a modernizarse, pues les pide operar mediante aplicaciones de internet que registren los pedidos de los pasajeros, desplazamientos y ubicación mediante GPS.

La legislación también incluye la creación del Instituto de Movilidad, el cual sustituirá a la Agencia Estatal del Transporte y la cabeza será nombrada por el gobernador en turno.

Dicha ley ya fue aprobada en lo general en comisiones unidas de trasporte, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, y se tiene estimado subirla al pleno hoy.