Reapertura económica en NL ¡Ya!: diputados

NUEVO LEÓN.- Luego de que la federación dio a conocer que Nuevo León es uno de los estados que están listos para regresar a la normalidad, al registrar un rango de contagio bajo por conoravirus, diputados federales por Nuevo León exigieron al gobierno estatal acelerar la reapertura de actividades económicas.

Entrevistados por separado, legisladores del PAN, PRI, PT y Morena coincidieron en que es urgente reabrir los negocios para evitar una crisis mayor.

Al respecto, el diputado de Acción Nacional, Martín López puntualizó que es necesario que el gobierno estatal comience con la reapertura, de una forma armoniosa y gradual, con una buena revisión de las reglas y protocolos sanitarios y de higiene.

"Lamentamos que este país y por parte de quienes pueden decidir se haya convertido en una anarquía, es un desorden, cada quien toma sus decisiones y la verdad no existe una directriz, si ya por parte del Gobierno Federal se dio un banderazo, yo no sé por qué el gobierno estatal sigue deteniendo esta reactivación.

"Ya la gente está en agonía, no por el coronavirus, sino por la economía, la gente tiene ya casi dos meses sin dinero, pues no han recibido ingresos, por que no se ha permitido dar una reapertura a las actividades económicas. Lo que pedimos al gobernador, es que se reactive ya, sin aplazamientos", apuntó López.

De igual forma, su compañero de bancada, Hernán Salinas, comentó que desfasar la reapertura del estado con la federación y municipios, sólo traerá confusión que no abonará al crecimiento económico.

Por su parte, la legisladora federal por Morena, Paola González, subrayó que "no hay que temer por el regreso a algunas actividades labores, pues de acuerdo al plan de reactivación Nuevo León está en semáforo verde, por lo tanto pueden regresar actividades de forma paulatina".

A esta postura también se sumó el diputado del Partido del Trabajo Santiago González, quien remarcó que "el gobernador tiene que dar una explicación y esa explicación se la tiene que dar a los industriales a los comerciantes y a los empresarios, a los restauranteros, porque no hay ningún impedimento para que Nuevo León empiece a normalizar su vida cotidiana".

Por parte de los asambleístas del PRI, el diputado federal y dirigente de ese partido en Nuevo León, Pedro Pablo Treviño indicó que deben ya de iniciar los planes de reactivación, ya que es fundamental comenzar a reactivar algunos sectores de la economía.

No obstante, enfatizó que el plan de normalización, "el Gobierno Federal lo está haciendo mal, porque en la apertura de los sectores tendrán que hacerse cumpliendo los protocolos para evitar contagios, de certificación de que los trabajadores no están contagiados, pero el gobierno no dice cómo hacerlo y peor aún tampoco dice quien va a revisar que se cumplan con las medidas sanitarias".

Y agregó, "¿Se debe de abrir la economía?, Sí, pero es responsabilidad del gobierno federal revisar que se cumpla, porque si no vamos a tener un brote muy grande de contagios".