Realizan simulacro de traslado de paciente grave por COVID-19

Para invitar a la comunidad a no bajar la guardia, el municipio de Santa Catarina llevó a cabo el simulacro del traslado de paciente grave contagiado por coronavirus.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Urbano de Santa Catarina, en el sector centro del municipio, y en el participaron elementos del Grupo Jaguares, quienes portaron el equipo de protección adecuado.

Durante el simulacro, los elementos representaron la atención de emergencia a un paciente con covid-19, para invitar a los ciudadanos a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias a pesar la reactivación económica.

"Llevamos a cabo un simulacro...hay que recordar que el virus llegó para quedarse, que tenemos que cambiar nuestros hábitos, hacemos este simulacro para mostrar a los ciudadanos que si bajan la guardia, el riesgo de resultados fatales, puede ser su realidad y la de sus seres queridos.

"Estamos trabajando con este tipo de medidas, concientizar a la gente a través de diversos mensajes, para que vean la realidad que pueden vivir, si bajan la guardia", comentó el alcalde Héctor Castillo.

Asimismo, el edil hizo un llamado a la gente a no utilizar como "festivos" los días de cuarentena.

"No por la cuestión de la reactivación económica, no por la cuestión de que la gente salga a trabajar, es que en casa hay días que toman como festiva esta cuarentena, donde las personas hacen reuniones en su hogar, no llevan el correcto lavado de manos, y lo que les decimos es que no bajen la guardia", señaló.

El alcalde agregó que este simulacro también es para reiterar el llamado a los vecinos a salir de casa únicamente si es para realizar un trabajo esencial, surtir despensa para la familia o atender una emergencia.