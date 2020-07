Realizan maestros protesta en automóviles: piden no se violen sus derechos

Nuevo León.- Maestros de la Sección 21 y 50 realizaron una caravana de automóviles para exigir el pago de bonos y la recontratación de docentes.

La protesta dio inicio en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey, transitaron por la Avenida Constitución, Morones Prieto, Madero y finalizaron en el Palacio de Cantera, donde entregaron un documento en el que exigen la solución inmediato a los puntos pendientes de la agenda laboral, económica, social y profesional.

Jesús Jaime Zúñiga de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestó que no les han otorgado el pago de contratos e interinatos desde el mes de febrero.

"Nos han dicho que simplemente no se puede capturar por la pandemia, siendo que son cuestiones que se pueden hacer definitivamente en línea desde otra parte."

"Estamos sobreviviendo con préstamos y préstamos. Es nuestro dinero, ya lo trabajamos ese tiempo y exigimos que se nos pague.", reveló el docente.

Son aproximadamente 15 docentes en esta situación que pertenecen a esta sección del Sindicato.

Por otro lado, Guadalupe Adolfo Salinas Garza Secretario General de la Sección 21, dijo que desde hace tiempo se solicitó un diálogo con el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el Secretario General de Gobierno Manuel González Flores.

"No hay una lista de prelación, no hay acuerdos, hasta el momento, para llevar los cambios de adscripción. Tenemos temas como la compatibilidad en donde actualmente 11 compañeros no ha recibidosu nombramiento desde el 2018", dijo Salinas Garza.

"No podemos permitir que por producto de negligencias de la parte que administra el sistema educativo, los compañeros enfrenten problemas que le afectan de manera directa en la prestación de servicios educativos." Advirtió Aquiles Cortés López, Representante Ejecutivo Nacional de la Sección 50.

En el documento también se solicita el pago de los bonos a los jubilados y la recontratación de maestros de inglés.

Apenas a las 12:00 del mediodía, el Secretario General de Gobierno, Manuel González, recibió a los representantes de ambas secciones para llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la solicitud.