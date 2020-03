Reafirman suspensión de sesiones y ampliación de periodo

Los legisladores no acudirán al recinto, sin embargo, estarán trabajando para atender las necesidades de los ciudadanos

El acuerdo de todos los coordinadores del Congreso fue avalado por votación este martes, informó el presidente del mismo Juan Carlos Ruiz, quien agregó se estarán realizando guardias del personal en este mes de suspensión, así como se evitará que personas mayores a 60 años acudan al recinto.

También se estableció que, en caso de dictámenes pendientes con carácter de urgencia debido a los plazos establecidos, se podría convocar a sesión con previo aviso de 24 horas.

"Se aprueba la restricción de entrada a la ciudadanía en general al recinto y se establezca una atención al público vía telefónica en un horario de 9:00 a 2:00 tarde de lunes a viernes.... El presente acuerdo entrara al momento de su aprobación, los coordinadores, así como los titulares de soporte técnico y de apoyo serán responsables de establecer las guardias del personal que debe acudir del 18 de marzo al 13 de abril", comentó el panista.

Con esto los trabajos pendientes tendrán que esperar a menos que sean de carácter urgente con debidos plazos como el caso del magistrado y la sanción contra Jaime Rodríguez y Manuel González.

Los coordinadores del PAN, Morena y MC, señalaron que es una buena medida al respecto para evitar situaciones de riesgo como está ocurriendo en Europa u otros países.

"Los miembros de la COCRI definimos que era mejor posponer las sesiones y pasarlas para el mes de mayo, ya ampliamos el periodo de manera oficial al menos 30 días al término del periodo que es el 30 de abril, así que laboraremos hasta el 30 de mayo es un tema serio que nos debemos tomar con toda la seriedad, los países europeos lo tomaron a la ligera y estamos viendo las consecuencias", comentó De la Fuente.

En tanto, Ramiro González, coordinador de Morena dijo fue recomendación que emitió la Secretaria de Salud dada la cantidad de personas que acuden a las sesiones.

"Fue un acuerdo recomendación de la Secretaria de Salud, nosotros cuando de forma práctica tenemos sesión de Pleno fácil estamos más de 250 entre empleados, diputados, asistentes y público en general... no se suspenden las actividades legislativas no es un tema de no asistir vamos a continuar con nuestras labores solo es preventivo ante la contingencia que se vive en la entidad", puntualizó el morenista.

Mientras que, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano señaló que es una buena medida de prevención que ayudará a sacar adelante el rezago legislativo.

"Es preciso que todos cooperemos de manera congruente para contener la emergencia, también es un extraordinario momento también para sacar adelante todo el rezago que tenemos en comisiones, así se podrá frenar tantito la exhortitis que tiene esta legislatura", indicó el emecista.

Además, las actividades en los distritos de cada legislador se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso, los diputados agregaron que debido a que no se cuenta con la tecnología necesaria las sesiones no se pueden realizar de manera virtual como se les cuestionaba.