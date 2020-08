IP lanza llamado: Empresarios piden reabrir ya otros giros

Monterrey.- El sector empresarial de Nuevo León abogó por reabrir los sectores comerciales pendientes, como centros de espectáculos, salones de eventos y cines.

Eso sí, representantes de las principales cámaras enfatizaron que eso no significa descuidar la salud, pues se pueden adoptar protocolos de higiene para reducir el riesgo de contagio.

De manera conjunta, representantes de la Caintra, Canaco Monterrey, Index y Coparmex Nuevo León lanzaron la campaña ´´No hay pretexto que valga: todos podemos cuidarnos´´.

Gabriel Chapa, presidente de la Canaco Monterrey, mencionó que si bien el retiro de las restricciones a restaurantes y comercios no esenciales los fines de semana dio un "ligero respiro" a la economía, esto no es suficiente.

´´A todos nos interesa reactivar la economía aún más, hay que recordar que hay algunos sectores que siguen cerrados, y todos merecen la libertad de estar operando en esta nueva normalidad´´, añadió Chapa.

A ese llamado se sumó Guillermo Dillon, director de Caintra, quien señaló que "hay centros de eventos, de espectáculos, centros de reuniones masivas, cines y otros que todavía están limitados en la reactivación, y ojalá en un futuro esos espacios también se abran con todas las medidas necesarias para beneficio de la sociedad".

En ese sentido, recalcó, "todavía falta para una verdadera reactivación".

"Puede haber rebrotes y se puede afectar la reactivación económica. Estamos preocupados porque es muy fácil que haya un relajamiento y eso puede ser contraproducente para todos. Nos preocupan las personas que han perdido sus empleos y han tenido que cerrar sus negocios", afirmó Dillon.

Cabe mencionar que en la videoconferencia también estuvieron presentes Oscar Martínez, presidente de Coparmex Nuevo León, y Carlos Alberto Valdez, dirigente de Index en la entidad.

Valdez recordó que, si bien ya se dio la reapertura de empresas esenciales, aún hay varios giros que se ven afectados al laborar apenas al 30% y otros más a los que ni siquiera se les a permitido avanzar hacia la reactivación.

Comercio ¡está en números rojos!

El sector comercio de NL se encuentra en crisis por el paro prolongado y eso se refleja en las pérdidas que ya se calcula que suman alrededor de $64,000 millones de pesos.

A detalle, Gabriel Chapa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey dijo que en el área de comercios y servicios no esenciales –que estuvieron cerrados aproximadamente 70 días– se tuvo una afectación por encima de los $54,000 millones de pesos.

Sin embargo, a eso se añaden poco más de $9,000 o $10,000 millones registrados ante la medida decretada de cerrar los fines de semana, para dar un total de $64,000 millones.

"A los negocios necesitamos subirle a un 60% (capacidad máxima para operar), a un 90% e ir subiendo´´, consideró.

Hasta clases en línea les 'pegan'

La Canaco Monterrey agregó que el sector comercio también ha resentido el hecho de que el regreso a clases se haya ordenado ´en línea´ o a distancia.

Refirió que como parte de esta dinámica, y de la indicación de mantenerse en casa para realizar las clases de forma virtual, el sector ya enfrenta una caída de hasta 65% en las ventas del periodo, debido a que se compraron menos útiles.

Adiós paciencia: urgen a reabrir los gimnasios

Con una protesta frente a la Secretaría de Salud y el bloqueo de la calle Matamoros, los dueños de gimnasios en Nuevo León exigieron la reapertura de estos establecimientos.

Al señalar que en más de 15 estados ya se permitió la reapertura, lamentaron que en la entidad más de 3,000 negocios de este giro permanezcan cerrados.

"El gobierno dice que la gente va a un gimnasio por aburrimiento, ¡no señor!, los médicos los mandan para bajar sus niveles de colesterol, sus niveles de estrés", dijo Daniel López, líder de la agrupación Gimnasios Unidos de Nuevo León.

Esta protesta se sumó a las dos que la semana pasada efectuaron los dueños de los centros sociales.

La manifestación iba dirigida al secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

"Que le explique a mis hijas por qué no han podido entrar a la escuela, porque el señor no me permite trabajar, ya cumplimos con todos los protocolos y el señor está renuente, destacó una de las señoras que acudieron a expresar su descontento.

´ESTAMOS LISTOS´: GIMNASIOS



El gremio de gimnasios dijo contar con un protocolo sanitario para evitar los contagios, por lo que exigieron una fecha definitiva para su reapertura.

"Hay una bitácora de cada socio, a qué hora entra, el tiempo que tiene que estar adentro, que es máximo 60 minutos, al salir en todos los aparatos, todos los aparatos del gimnasio, todo se sanitiza antes y después de su uso", dijo López.

A cinco meses de la suspensión de actividades, informaron que el 25% de los gimnasios han tenido que cerrar de manera definitiva.

´´Es imposible que la gente empiece a soltar su patrimonio que llevaron años y muchos años en hacer, no son inversiones de $10 a $15,000 pesos, son inversiones de hasta $7 millones de pesos", recalcó el líder.

...Y Salud les dice: ´aún no pueden abrir´

Pese a las protestas por parte del gremio de los gimnasios, el secretario de Salud del estado indicó que aún no pueden abrir estos recintos.

"Sé que están protestando...(pero) hay que cuidar la salud, es lo primero. Se pierde la salud y se pierde todo, se pierden las idas al gimnasio, se pueden morir los dueños de gimnasios, se pueden enfermar sus entrenadores, se puede acabar la economía y el ejercicio también, estamos pendientes de los indicadores del semáforo´´, indicó Manuel de la O Cavazos.

El titular de la dependencia estatal agregó que la reapertura se tendrá que dar en base a los indicadores del semáforo de salud, el cual se presenta cada jueves.

´´Hay que esperar que nos disminuyan las defunciones, los contagios, créanme que cada día estoy más preocupado porque se reactive más la economía, hay que hacerlo, pero la prioridad es la salud, si se pierde la salud se pierde todo´´, señaló.

Los representantes de gimnasios señalaron que tienen desde hace cinco meses sin poder recibir un sueldo, pues desde el pasado 17 de abril se encuentran cerrados sus negocios.

Estos giros, así como los de los espectáculos, no han recibido el aval de las autoridades de Nuevo León para reiniciar operaciones.