Reabrir 'hoy mismo'

Nuevo León.- Una de ellos es Samantha Martínez, quien es madre soltera y le urge trabajar.

"Sí urge y demasiado porque tengo un bebé cuatro años, soy madre soltera y me afecta mucho no trabajar porque los gastos no esperan ni la comida", señaló Martínez.

En el casino donde labora la joven madre también lo hacen 900 personas más que están en las mismas condiciones.

"Ya nos dieron un curso de como atender al cliente, guardar distancia; a mis compañeros que ya los extraño: ya quiero que esto pase rápido todo esto para ver a mis clientes", dijo la joven madre.

Pero además de revitalizar aportan $1,000 millones al estado

Y además de los trabajadores, el área que también pierde es la seguridad ya que los casinos le aportan al estado y los municipios $1,000 millones de pesos anuales por el gravamen a apuestas y premios.

El pasado 4 de junio, El Horizonte publicó que al estar cerrados, dicha recaudación se desplomó 97% mientras crecieron los índices de inseguridad.

"Los casinos están preparados para reaperturar hoy mismo, se cuentan con todos los protocolos sanitarios y nos comprometemos a cumplirlos al 100%; eso permitiría reactivar la economía del estado; darles un ingreso a las 25,000 familias de nuestros trabajadores; contribuciones de la industria del entretenimiento al estado por $1000 millones de pesos anuales los cuales son dirigidos a programas de mejoramiento de la seguridad estatal y municipal", indicó un representantes de esta industria en el estado.