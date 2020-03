Ratifican petición gasolina de calidad para NL

Al reactivarse el proceso de análisis para las gasolinas en Nuevo León, el diputado federal Hernán Salinas acudió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para ratificar la petición de modificar la NOM-016-CRE-2016 respecto a la calidad de combustible para el estado.

En marzo del año pasado, El Horizonte dio a conocer la problemática que existía por las condiciones del petrolífero que se enviaba, pues era diferente al de otras entidades, el cual afectaba a la salud de los nuevoleoneses.

El legislador señaló no estar de acuerdo en que tuvieran que presentar de nuevo los argumentos, pero apuntó que es necesario para que el órgano haga los cambios que se piden y que están en análisis desde abril del 2019.

"Hoy venimos de nuevo a la CRE dentro del plazo que dieron, no estamos de acuerdo en iniciar de nuevo, pero no queremos que por no acudir digan que no tenemos interés en que cambien las especificaciones de las gasolinas de Nuevo León. Nuestra exigencia es clara y puntual. La CRE debe dejarse de argucias para retardar el cambio. Exigimos gasolina que se evapore y contamine menos. Que sea de mejor calidad para reducir las partículas dañinas que respiramos a diario", enfatizó.

Desde hace dos semanas se reinició la revisión de esta petición que busca mejorar la calidad de las gasolinas en el estado, puesto que son un factor importante en la contaminación que aqueja a la metrópoli.

"Nuevo León sufre mucho de un deterioro de su calidad del aire y nos preocupa que tanto esta Comisión como PEMEX no muestre un interés claro y puntual de solidarizarse con los habitantes de nuestro estado y se pongan por encima intereses económicos y comerciales de esa empresa productiva del estado sobre la salud de los neoloneses", subrayó.

"Los regiomontanos nos estamos muriendo por la mala calidad del aire y tener combustibles menos volátiles mejora la calidad del aire. Está en sus manos que sea una realidad", concluyó el legislador.