Quien no use cubrebocas no entrará al supermercado

Nuevo León.- Así como se aplicó la medida en el caso del transporte público, la Secretaria de Salud del estado informó que el uso de cubrebocas será obligatorio en los supermercados y quien no lo porte se le prohibirá la entrada.

"Voy a hablar con la subsecretaría de regulación y fomento sanitario para que prohíba la entrada a todos los clientes a los supermercados que no tengan cubre bocas.

"Entonces todas las personas que quieran acudir al supermercado, así como en los medios de transporte tienen que utilizar el cubrebocas, vamos a reforzar las medidas para que nos ayuden a sanitizar los carritos o las canastillas donde llevan ahí su mandado, aquel supermercado que no lo haga lo vamos a clausurar, tengo la autoridad como secretario de salud para mandar cerrar a esos establecimientos que no cumplan con la normativa federal ", indicó el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Insistió en que el cubre boca deberá ser tela, dado que los cubre bocas quirúrgicos o los N95 solo están permitidos en el personal médico y es necesario que no se agoten porque después se van a encarecer.

Asimismo el secretario de salud invitó a los ciudadanos a mantener sana distancia dentro de los establecimientos, así como a desinfectar las manos al entrar y salir del supermercado, usar gel antibacterial , entre otras medidas.

"Acude a comprar con una lista y trata de no estar tocando los productos que no vas a comprar para que sea más ágil tu estancia en el supermercado, acude a comprar solo, he observado que a veces las personas van con todos los miembros de la familia o sus hijos, eso no es correcto.

"Al llegar a tu casa tira las bolsas de plástico que hay muchos establecimientos que ya no proporcionan bolsas de plástico y si es alguna bolsa que la puedes lavar llegas a tu casa la lavas, lava tus manos, desinfecta la superficies de tus productos, hay alguien que puede ir a comprar leche y va y toca la leche porque esa no le gusto y traía partículas de virus en sus manos y llega otra persona y lo toca y ya se infectó, es importante lavarnos las manos", indicó de la O Cavazos.