´Quédate en casa´ quita el sueño a los regios

Ahora, además de la crisis de salud y el impacto económico que se vive por el encierro, este va a cobrar una víctima más, el sueño.

Y es que el presente aislamiento en el que viven los nuevoleoneses, así como todo el mundo acarrea un problema más al organismo y eso es un trastorno en el buen dormir, a consecuencia de trastocarse las actividades cotidianas.

Especialistas entrevistados por El Horizonte indican que la cuarentena ha modificado el reloj biológico de las personas y al no establecer horarios esto impacta en el ciclo del sueño.

De acuerdo con la Sociedad Mexicana de Medicina del Sueño, antes del encierro el 20% de los mexicanos ya padecía de insomnio, pero a raíz del aislamiento el porcentaje se triplicó, ya que aumentó el uso de dispositivos como celulares, televisiones y tabletas digitales, los cuales activan el reloj biológico que impide conciliar el sueño.

La doctora especialista en sueño, Guadalupe Terán, y presidenta de esta agrupación, remarcó que "esto empieza con ritmiaciones cuando estás acostado, ansiedad como el miedo y biológicamente nuestro respuesta al miedo es: te defiendes o te escapas; entonces el cuerpo se prepara para cualquiera de estas situaciones y dormir se vuelve completamente incompatible".

La experta agregó que el uso de los dispositivos electrónicos son otro de los detonantes del trastorno del sueño.

Todos estos dispositivos, recalcó, emiten mucha luz azul y esta nos activa, y es el principal sincronizador de nuestro reloj biológico, entonces nuestro cerebro sabe que cuando hay luz hay que estar despierto.

Por su parte, el psicólogo, Emmanuel Robles, dijo que en esta etapa de encierro siete de cada 10 personas manifiestan que no pueden conciliar el sueño, debido a factores como experimentar angustia por lo que ocurre con el COVID-19, y a que no hay necesidad de dormir a tiempo para levantarse temprano, pues no van a la escuela ni a trabajar.

"Es evidente es que muchas personas están batallando para dormir porque se ve trastocado su vida, ya sea como docente o alumnos que no están teniendo las misma actividades porque de plano es un mes sin trabajar, un mes sin salir y eso afecta la productividad de la persona mas allá de lo visible, es el sentido que le da la vida", puntualizó Robles.

Tanto Terán como Robles señalaron que no dormir durante la noche y las horas necesarias traerá afectaciones al sistema inmunológico, ya que el descanso es fundamental para fortalecerlo, por lo que eso dejará indefensas a las personas ante amenazas de virus como el COVID-19.

Da lo mismo que sea día o noche

Jazmín Rueda, vecina del municipio de Monterrey, relató que ella todavía no tiene problemas de este tipo, pero sí ha visto los estragos del encierro en su hijo Alejandro de 14 años de edad.

La madre de familia dice que su hijo le da igual si es de día o de noche, porque al no estar yendo a la escuela se "entretiene" con los videojuegos.

"Ahora se la pasa jugando Fortnite en el Xbox, se conecta aproximadamente desde las 8:00 de la noche hasta las 10:00 de la mañana, se la pasa jugando con jugadores de otros países no son solamente mexicanos ni de Nuevo León", detalló.

La mujer dijo que su preocupación será lo que suceda cuando regrese a clases, porque tendrá que adaptarse a los horarios y esto podría repercutir en su desempeño escolar.