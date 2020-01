Queda junta de transporte bajo 'control' estatal; denuncian 'agandalle' de gobierno

Aunque cambió la Ley de Movilidad y con ella algunos órganos, las "mañas" continúan.

Pese a que se buscaba mayor participación ciudadana, con la integración de la Junta de Gobierno, prevaleció el "agandalle" por parte del estado, pues de 24 integrantes por lo menos siete son nombrados por el gobernador mientras que sólo dos serán ciudadanos.

De este órgano también se dejó fuera al sector transportista y, en cambio, se le dio cuatro asientos al gremio de taxistas lo cual fue calificado de "absurdo" por expertos.

"Está medio raro eso ¿por qué taxistas sí y transportistas no?, como si los taxis representaran tanto y a mí me sonó eso muy extraño y que no haya representantes de los transportistas", apuntó el experto en el ramo Hernán Villarreal.

Los representantes del gobierno serán el propio gobernador, el secretario General de Gobierno, el secretario de Finanzas, el secretario de Desarrollo Sustentable, el Director de Metrorrey, el director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres.

La Junta de Gobierno es crucial porque será la que defina las tarifas del transporte y deberá ser integrado en un plazo de 30 días.

"Autorizar las tarifas del servicio de transporte público que proponga el Comité Técnico y que haya emitido opinión el Consejo Consultivo", dice el artículo 30 de la legislación.

La líder de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, dijo que la integración es un "madruguete" pues el que haya cuatro representantes de taxistas bien pudiera indicar que van en favor de los transportistas aunque estos no estén incluidos.

"Nos dieron ´madruguete´, pues solo seríamos dos representantes de los usuarios, el filtro sería la conformación del Consejo Consultivo", expresó Montalvo.

El órgano también contempla la integración de cuatro alcaldes (tres metropolitanos y uno suburbano) los cuales, según expertos, generalmente se ponen de lado de la autoridad.

El experto Moisés López resaltó que "la ley anterior tenía elementos discrecionales y la junta de gobierno estaba formada por puros funcionarios públicos, además, los mecanismos de rendición de cuentas eran débiles laxos y poco transparentes, el único que le hacia contrapeso era el Consejo Estatal de Transporte porque tenía autoridad y patrimonio propio y era un órgano autónomo e independiente", refirió a El Horizonte.