Se queda solo en 'platica' la reprimenda a director del Injuve

Monterrey.- Aunque la semana pasada la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra aseguró que la Subsecretaría de Regulación Sanitaria estaba revisando si se sancionaría o no a Alejandro Reyna, director del Injuve, este lunes, Manuel de la O Cavazos, titular de la Secretaría de Salud dijo que ya platicó con él.

Al preguntarle como se va iba a proceder contra Reyna, por su participación en una celebración patria, el funcionario comentó que ya le llamó la atención.

"Hablé con él, le llamé la atención por lo que había hecho como funcionario público, es una persona que comprende, y me dijo -doctor, pues una disculpa, no debí de haber acudido como funcionario público a ese tipo de eventos-", relató.

"Él me explicó -doctor yo que entre con cubrebocas , yo sigo siempre sus recomendaciones, siempre estoy al pendiente de todas sus medidas de prevención, pero ahí me invitaron y pues me sentí mal de no dar el discurso del grito-, eso fue lo que platiqué con él", continuó De la O.