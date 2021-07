Asegura Samuel García que sanción del INE vulnera los derechos humanos de su esposa

Samuel García, gobernador electo, expuso los motivos por lo cuales impugnará la sanción que aprobó el INE de $55 millones de pesos por gastos de campaña que le acreditan a su esposa; uno de ellos, es sobre la vulnerabilidad de sus derechos humanos.

A través de las redes sociales, el político publicó nueve razones por las que demandará al órgano electoral, pues señala que la Institución también violenta su vínculo matrimonial.

Además de esas razones, García resalta que la multa viola la resolución dada por el TEPJF en 2018 (la cual determinó que el apoyo de su esposa Mariana Rodríguez no constituía una irregularidad), al igual de que no hubo suficiente análisis de las pruebas y que la multa no está bien cuantificada debido a que se individualizó incorrectamente.

El gobernador electo reitera que el INE codificó a Mariana Rodríguez, por lo que violenta sus derechos político-electorales y sus derechos humanos al no responder al principio pro persona, limitando su libertad de expresión.

Por último, Samuel García precisa que antes de su campaña electoral no existía un reglamento que hablara de la participación de personas famosas en redes sociales, por lo que viola el principio de certeza.