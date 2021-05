¡Qué miedo! Empresa que 'daba mantenimiento' a Línea 12 del Metro de CDMX también es proveedor de Metrorrey

Monterrey, Nuevo León.- El colectivo Únete Pueblo exige a las autoridades estatales realizar una profunda revisión al sistema del Metro de Nuevo León, ya que el proveedor encargado de dar mantenimiento a la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México es el mismo que compró los 81,500 sujetadores "patito" para Metrorrey.

Rocío Montalvo, líder de la agrupación, denunció que la compañía de nombre TSO-NGE que se encargaba de dar ese servicio a la Línea 12, la cual colapsó el lunes de esta semana, es la misma que suministró 81,500 sujetadores de la marca Vossloh, los cuales señaló la Auditoría Superior del Estado no cumplían con las especificaciones técnicas.

"TSO-NGE junto con Vossloh son el antecedente de las empresas que nosotros ya tenemos denunciados de manera irregular que no dan cumplimiento con lo que marcaban las especificaciones y que ya están tronadas entre otros, es la misma empresa que le daba mantenimiento a la Línea 12", apuntó Montalvo.

Esta empresa fue la misma que se encargó de instalar los sujetadores que se compraron en 2017, los cuales fueron 9,300 de la marca Vossloh, licitación asignada a la compañía Ferromuro Integral Internacional, SA de CV mediante el contrato No. STCM-05-2017-DAF.

En esta compra, la Auditoría Superior del Estado detectó que los sujetadores no cumplieron con las especificaciones técnicas de la licitación y que estos no embonaban en las vías.

Sin embargo, el estado le adjudicó la nueva adquisición de 81,500 sujetadores a la firma francesa TSO-NGE, pero dicha compañía suministraría también piezas de la misma marca, proceso que también fue cuestionado, pues a decir de representantes de otras empresas, estas eran de plástico, siendo de alto riesgo para los usuarios.

"No solamente es porque sea la misma empresa, es por que de acuerdo a las denuncias, con las pruebas que hemos presentado como Únete Pueblo hemos logrado evidenciar que los sujetadores de la línea del Metro no cumplen con la especificación y con los testimonios de los trabajadores se ha logrado verificar que han tronado y que no cumplen, tuvieron que cambiar el manual", afirmó.