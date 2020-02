Que 'dijo mi mamá que siempre sí'... Dice NL que sí le entra al Insabi, pero con 'sus reglas'

Tras la polémica que se generó en torno a si Nuevo León iba o no adherirse al convenio del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ayer miércoles el Estado aseguró que si firmará el acuerdo, pero asegura que pondrá "sus reglas".

Según la postura del gobierno de Nuevo León, aceptará el Insabi pero "sin ceder la infraestructura hospitalaria".

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, manifestó estos anexos no implicarían cambios en el convenio de la federación, sólo se trata de precisar algunos puntos como las fechas para la entrega de medicamentos, la integración de siete hospitales, así como el incremento en el número de personas que carecen de seguridad social.

Rodríguez remarcó que existen dos convenios, uno que es ceder la infraestructura al Insabi y otro que es llevar una administración conjunta para la operación, y el estado irá por la segunda opción ya que no confían en una centralización.

En rueda de prensa, el mandatario detalló que el presupuesto que se le asigna al estado sigue siendo de 1,250 millones de pesos, de los cuales le corresponde aportar el 30 % para dicha cifra, no obstante, al aumentar la cantidad de derechohabientes, a Nuevo León le tocaría destinar $600 millones de pesos, por lo que buscará que la federación lo absorba, ya que no se cuenta con ese presupuesto.

"Lo que vamos a plantear es que haya fechas con compromisos, segundo de los recursos de operación para los nuevos hospitales no están contemplados y solamente están contemplando lo que existía el año pasado y Nuevo León ha crecido en el tema de la gente que necesita atención médica porque viene de otra parte", detalló.

"El convenio indica que el presupuesto es el mismo del año pasado 1,200 millones de pesos de los cuales Nuevo León aporta el 30 %, ahora sí nosotros crecemos en términos de 2 millones ó 2 mil millones que pudiera ser proporcional el Estado tendrá que proporcionar el 30 % es decir, serían 600 millones y nosotros no lo tenemos presupuestalmente, yo no puedo firmar un convenio que obligue a dar una participación que no tenemos", subrayó.

En el caso de los hospitales, dijo que no consideraron siete nosocomios, los cuales van a requerir contratación de personal como el Hospital Psiquiátrico, Montemorelos, Galeana, Alta Especialidad, Juárez, centros de adicciones, así como la conclusión del Hospital de Sabinas Hidalgo, y si no se contemplan cuando se firme, no tendrán los recursos que se obtendrían con el retroactivo que se reciba.

"Lo que queremos es que estos nuevos hospitales sean considerados como parte de la aportación del estado hacia el convenio, obviamente hicimos una inversión importante", indicó.

El estado buscará un acercamiento la semana entrante con el presidente de la república, donde plantearán tales anexos, en tanto se concreta el acuerdo, aseguraron que permanecerá la atención gratuita en los hospitales públicos.