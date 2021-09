Aplican a alumnos de colegios privados pruebas Covid; esto les cobrarán

San Pedro Garza García.-Desde el arranque del presente ciclo escolar 2021-2022, numerosos colegios de San Pedro comenzaron a aplicar pruebas anti-Covid, del tipo PCR, cada semana, lo cual ya desató la polémica, pues algunos padres de familia consideran que la medida es excesiva.

Y es que de entrada la medida representa ser más gasto, pero además el procedimiento es invasivo y hasta traumático, pues a los niños se les tendrá que introducir un hisopo por la boca, una vez a la semana.

Colectivos de papás como "Abre mi Escuela" indican que la estrategia puede ser buena, pero que sólo debería instrumentarse de manera aleatoria o cuando existan casos sospechosos.

Madres de familia del American School Foundation, o Colegio Americano, dijeron a El Horizonte que cada lunes los 3,000 alumnos de la institución tendrán que someterse a una prueba PCR, la cual tendrá un costo de $375 pesos por lo que al mes, por niño, pagarán $1,500 pesos que se sumarán a la colegiatura mensual de casi $30,000 pesos.

La empresa que las aplica es "BioSafety", la cual es relativamente nueva, pues según su página de Facebook, fue creada el 17 de junio del año pasado.

Por los 3,000 alumnos de ese colegio, se estarían recaudando, a la semana, $1 millón 125,000 pesos.

Según "Abre mi Escuela" dicha estrategia también se está aplicando en otros colegios que no especificó.

En el caso del Colegio Americano, dijeron las mamás, se aplican las pruebas "PCR agrupadas o por secuenciación" que, según ha explicado la Secretaría de Salud, consiste en que se toman muestras grupales de más de 10 personas, se mezclan y se estudia si hay algún caso.

De resultar algún grupo positivo entonces se le hace una segunda prueba a todo el grupo, si no al mismo se le descarta como posible caso.

"La situación es que vas una vez, -los lunes, por ejemplo-, les hacen las pruebas y los que salgan positivos tienen que volver a ir a prueba, porque has de cuenta que es por salón, por cada 10 niños", señaló la mujer, quien tiene dos niños en dicha institución.

Las madres de familia dijeron que, además, la aplicación resulta inoperante pues el lunes pasado tardaron hasta cinco horas en la fila, por lo que los niños no pudieron tener clases.

"Ahorita en esta semana que ya hubo, lo maneja como pool, entonces ya varios pool hubo falsos positivos, entonces no sé, según ellos, que son excelentes, pero me hicieron ir al día siguiente y ninguno salió positivo.

"Están haciendo pruebas a puros niños que no tienen síntomas, no hay porqué hacerles prueba constante, porque no tienen síntomas", comentó otra madre de familia.