Provoca coronavirus desabasto de tapabocas en Monterrey

Tras la confirmación de al menos tres casos de coronavirus en el país, los tapabocas y el gel antibacterial registraron un desabasto en las farmacias y tiendas de la zona metropolitana de Monterrey.

En un recorrido por Farmacias Similares, Del Ahorro y Guadalajara, se confirmó que desde temprana hora de ayer viernes ya no había disponibles esos insumos de salud.

Empleado de estos negocios señalaron que desde ayer y hoy por la mañana comenzaron a incrementarse las compras.

Incluso empleados manifestaron que ya se hicieron pedidos especiales para contar con estos artículos.

En tanto, los precios en línea se dispararon: una caja con 20 tapabocas o mascarillas modelo N-95, con 20 piezas, por la mañana costaba $5,000 pesos, pero ya por la tarde se cotizaba en $7,000 pesos.

En tanto, la Secretaría de Salud llamó a no caer en pánico y no usar tapabocas porque dijo que "no ayuda mucho".

"Vamos a seguir con todas las medidas de prevención que la más importante, no es tanto el cubrebocas no es tanto el gel antibacterial, la medida más importante para prevenir esta enfermedad es el lavado de manos con agua y jabón", dijo el Secretario de Salud, Manuel de la O.