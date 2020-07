'Protestas contra AMLO son porque se está combatiendo la corrupción': Morena NL

Monterrey.- Representantes de Morena en Nuevo León señalaron que la serie de protestas, como las realizadas por el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), se han estado registrando en la ciudad debido a que hora sí se está llevando a cabo un cambio combatiendo la corrupción.

"Existen grupos de interés creados que se han sentido afectados, basta observar por ahí que ahora sí ya todos pagan, ahora sí es real que se está combatiendo en realidad la corrupción, cosa que antes no sucedía, entonces es normal que existan protestas. "Un gobierno federal que combate corrupción, un gobierno federal que no tolera impunidad y que en estos momentos de crisis está apoyando a los que menos tiene, pues no lo habíamos visto antes", comentó la dirigente estatal de Morena, Bertha Puga.

Agregó que a pesar de que el presidente es la persona más atacada e insultada, la realidad es que la mayoría del pueblo lo está apoyando y está contenta con el trabajo que está haciendo.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ramiro González, señaló que el gobierno de Andrés Manuel ahora va acompañado de austeridad republicana y dentro de la legalidad, por lo que dijo que este tipo de movimientos surgen para desestabilizar al gobierno.

"Lo que pasaba antes es que los empresarios y los gobernadores, nada más estiraban la mano y se resolvían las cosas económicamente hablando, endeudando a México.

"Ahora que va acompañado de una austeridad republicana el gobierno federal, ahora que va acompañanado a un verdadero cobro de impuestos , dentro de la legalidad, ahora que va acompañado de eso, es obvio que la gente que no lo pagaba, la gente que se lo robaba, obvio que está protestando, no quiere que avance el presidente Andrés Manuel con esas políticas, los partidos políticos de enfrente están aprovechando y patrocinando ese tipo de escenarios cómo Frena", mencionó el legislador.

Asimismo, en el caso del frente de los gobernadores contra AMLO, los militantes de Morena señalaron que también se presenta porque diversos gobernadores no han entendido que se está dando una transformación en el país.

"No pueden entender que el gobierno federal está combatiendo frontalmente la corrupción, yo creo que radica básicamente en ese tipo de pensamiento del antiguo régimen, donde en un momento dado un gobernador aprovechando quizá la contingencia quería tener más recursos de la federación, como ahorita eso no está sucediendo, yo creo que son gobernadores que se sientan afectados.

"Definitivamente tienen diferentes puntos de vista, diferentes maneras de administrar los recursos públicos, por eso ellos se siente afectados", indicó Puga.

González agregó que a pesar de que estén llevando un frente con el presidente, los gobernadores siguen recibiendo las participaciones federales.

"Ya se acabaron las concesiones para los amigos, para los familiares, eso es lo que están contestando, pero a pesar de eso, a pesar de que bajo la recaudación, a pesar de que no están las condiciones económicas, esos gobernadores están recibiendo las participaciones federales, esto demuestra que tenemos a un presidente que no es represor, que no es vengativo y a un presidente que está comprometido con el pueblo de México no con los gobernadores", señaló.