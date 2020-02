Protestan por seguridad en Metro ante casos de acoso

A través de redes sociales una joven llamada Vanessa Cordova, convocó a realizar una protesta pacífica en las instalaciones de Metrrorey para levantar la voz ante los casos de acoso que se han dado en este sistema de transporte.

Acompañada de algunas mujeres con pancartas en mano exigieron que el vagón rosa sea permanente así como mayores medidas de vigilancia y atención para las mujeres, ante la presencia del director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández, quien escuchó atento los reclamos.

"Esto se da a raíz de que se destapó el grupo de acosadores de Facebook, nosotros estábamos conscientes de que existe este problema, pero no es justo que queden impunes todas esas situaciones que se suscitan aquí en el metro, venimos a exigir que se respete y que se sancione a quien no acate la regla del uso exclusivo del vagón rosa para mujeres, niños y discapacitados, por qué lo ponen nada más en hora pico, en un horario restringido y en ciertos días de la semana, nosotras estamos expuestas 24/7 porque estamos conscientes de que en el país se está viviendo una ola de violencia y estamos hartas y asqueadas de todo lo que soportamos y vivimos día con día", comentó la joven.

La convocatoria fue 100% ciudadana comentó la joven e incluso afirmó que buscarán ser un colectivo con el cual puedan darle seguimiento a su causa y así "hacer más ruido" y se tomen las acciones correspondientes.

"No queremos desprestigiar ni politizar el movimiento feminista, esto es por el acoso... si esta en manos de los diputados que lo legislen y lo respeten, porque el vagón rosa no es un privilegio es una necesidad, una medida extrema", mencionó la ciudadana.

Entre las peticiones Cordova, señaló que buscan haya más guaridas de seguridad que apoyen y orienten respecto de los hechos que ocurran, incluso afirmó ser víctima de acoso en este sistema de transporte.

"A mí me tocaron un seno, después me metieron la mano entre las piernas, ¿y cómo? si era hora pico, ¿a quién hago responsable si vamos todos amontonados?, todos arrepegados, ¿a quién hago responsable?, como voy con el guardia y le digo haya adentro me tocaron si no supe quién porque vamos todos pegados, esta bien queremos el vagón rosa y quien no lo quiera usar que se vaya al mixto", afirmó la joven.

El grupo de mujeres dijo no sentirse satisfecho con las respuestas de Metrorrey, además comentaron que González, estaba molesto y afirmaron buscar una respuesta clara y concisa al respecto.

En tanto, el funcionario dijo que buscarán trabajar al respecto con este grupo como ya se ha realizado con el Instituto Estatal de Mujeres.

"Necesitamos empezar a trabajar en conjunto para ver alternativas de solución y empezarlas a trabajar, con ellas no porque se acaban de manifestar, pero tenemos casi todo el año trabajando con el Instituto de la Mujer con mujeres de la ONU y con diputadas y hemos tenido varias ideas de ellas y las hemos estado implementando... el Instituto de la Mujer tiene de planta un grupo de personas para atender las mujeres y dan platicas de que hacer y promover la denuncia, si no hay denuncia no hay nada", dijo González.