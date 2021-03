Protestan integrantes del PRD , aseguran que apoyaran a Victor Fuentes

Ex presidente del PRD comento que estan molestos por no haberlos tomado en cuenta para elegir a sus candidatos .

"Estamos muy molestos con la presidenta del PRD porque no nos recibe para que nos de una explicacion de por que no fuimos tomados en cuenta y eso no nos parece justo que hagan sus negocios y nosotros ni nos tomaron en cuenta, señalo el ex lider estatal perredista.

Los manifestantes se apostaron con pancartas y banderas en apoyo a el candidato a la alcaldia de Monterrey Victor Fuentes, ya que su alianza era con el panista y no tomaron en cuenta la voz de los agremiados a el PRD .

"vamos a apoyar a victor fuentes por que es nuestro candidato y a nosotros nos quieren imponer candidatos que nosotros no apoyamos , dijo el perredista

Fue sobre la calle Tapia y Miguel nieto en el centro de monterrey hasta donde acudieron los inconformes perredistas a realizar esta protesta causando el asombro de los vecinos del sector .