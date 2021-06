Protestan en Congreso contra reforma a organismos autónomos

Nuevo León.- A poco tiempo de que inicie el periodo extraordinario de sesiones del Congreso del Estado, ciudadanos protestaron en contra de la reforma a los organismos autónomos.

Con pancartas y una lona en la que resaltaban las fotografías de los diputados, a quienes se les calificó como "traidores" que violentaron la Ley.

Karina Rodríguez hizo énfasis en crear un comité de ciudadanos al cual se le permita ingresar al recinto legislativo y escuchar la sesión.

"No se los vamos a permitir. Vamos a ver si alguna comisión podemos entrar al Pleno, vamos a ver de qué manera organizamos y entramos a detener este pisoteo a la Constitución. Deben de respetar lo que se ha decidido, eso le corresponde al ejecutivo estatal".

Dentro de la manifestación, hubo una trifulca en la entrada al Congreso del Estado, pues los protestantes querían entrar a escuchar la sesión extraordinaria.

Horacio Tijerina, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que la iniciativa fue entregada durante la noche, misma que no fue publicada en el periódico del estado.

"Hubo ahí un teje maneje porque ya no estaba el diputado Gerardo Govea, sino el diputado Juan Carlos Leal, no nos sorprende que se hagan ese tipo de cosas. Ya no estaba el PRI que estaba utilizando ahora como peón a Juan Carlos Leal y así fue como nos enteramos de la permanente".

Y señaló que el documento no les fue entregado:

"Es ilegal a todas luces, es una invasión a la esfera de otro poder. Nuestro marco y nuestro sistema constitucional está dado precisamente de que cada quien tiene un nivel de responsabilidades y en este no se puede invadir las esferas".

Por su parte, Mariela Saldívar de Morena, indicó que la sesión puede ser impugnada.

La protesta continúa en los bajos del Congreso del Estado.