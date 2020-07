Protestan choferes de transporte escolar para exigir apoyo ante pandemia

Monterrey.- Un grupo de trabajadores del transporte escolar se manifestaron afuera de la Secretaría del Bienestar, en Nuevo León, pidiendo una respuesta sobre las solicitudes que han hecho para obtener el apoyo de Créditos a la Palabra, debido a la difícil situación que están pasando por la contingencia.

Los trabajadores del transporte, que tienen sin recibir ingreso desde el mes de marzo, están pidiendo que se les otorgue el crédito de la palabra, que es $25,000 pesos y les ayudaría a realizar algún otro negocio debido a la situación que enfrentan pues su regreso a trabajar está incierto, dado que aún no se da fecha para regresar a las clases presenciales y de ello depende su ingreso económico.

"Representamos alrededor de 1,800 transportes, hoy nada más vinimos una parte para no hacer tanto escándalo, nos estamos manifestando de forma pacífica porque estamos completamente quebrados, desde el 13 de marzo no tenemos ningún ingreso... somos familias completas porque es un negocio familiar que nos dedicamos únicamente a transporte escolar.

"Nuestras reservas ya se agotaron y no tenemos una fecha para retornar a nuestro trabajo, simplemente no ha habido una respuesta (del crédito) y ahorita ya estamos desesperadisímos, simple y sencillamente no tuvimos respuesta", comentó una de las manifestantes, quien dijo tener 32 años de dedicarse al servicio del transporte escolar.

Otra de las protestantes mencionó que ya han estado esperando respuesta hace más de dos meses, pues señaló que necesitan saber qué pueden hacer en todo el tiempo que van a estar sin trabajo debido a la pandemia.